Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины
На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и семи областях
Киев, 28 ноября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. На Украине ночью 28 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве и семи областях.
По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области сирены взвыли в 23:05 мск 27 ноября. Затем сигнал, предупреждающий население об опасности с воздуха, распространился на Днепропетровскую, Черниговскую, Кировоградскую, Полтавскую, Киевскую области. В Киеве сирены включили на одну минуту. Позже в столице Украины объявили повторно воздушную тревогу.
Также сирены взвыли в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.
Как передавало ИА Регнум, в городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод, производящий долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.
Украинские формирования в течение суток потеряли в приграничных районах Курской области более 250 боевиков и два танка.