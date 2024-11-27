Киев, 28 ноября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. На Украине ночью 28 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве и семи областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области сирены взвыли в 23:05 мск 27 ноября. Затем сигнал, предупреждающий население об опасности с воздуха, распространился на Днепропетровскую, Черниговскую, Кировоградскую, Полтавскую, Киевскую области. В Киеве сирены включили на одну минуту. Позже в столице Украины объявили повторно воздушную тревогу.

Также сирены взвыли в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Как передавало ИА Регнум, в городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод, производящий долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

Украинские формирования в течение суток потеряли в приграничных районах Курской области более 250 боевиков и два танка.