Москва, 27 ноября, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны вечером 27 ноября уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Вражеские дроны были сбиты в период времени с 20:00 до 21:00 мск.

Два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области и ещё один — над Курской областью, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, над акваторией Чёрного моря 27 ноября сбиты две ракеты украинской армии. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Утром 27 ноября Развожаев проинформировал об уничтожении двух дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря в районе Качи. Осколки упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

Украинские формирования в течение суток потеряли в приграничных районах Курской области более 250 боевиков и два танка.