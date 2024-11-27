Москва, 28 ноября, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о продолжающихся ударах западным дальнобойным оружием по территории РФ процитировал несколько красноречивых пословиц о терпении и русском характере.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Выступление Сергея Лаврова в ходе Постминистерской конференции Россия – АСЕАН. Пномпень

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Господь терпел — и нам велел». Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, завершается», — ёмко ответил российский дипломат.

Также министр иностранных дел напомнил западным странам о поговорке «Русский мужик долго запрягает…». Однако Лавров не стал цитировать её продолжение, которое гласит: «Но быстро едет».

Как сообщало ИА Регнум, недавний запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» дал чёткий сигнал Западу, что больше игр не будет. Такое заявление сделал американский политолог Гилберт Доктороу. В ситуации с ракетным комплексом «Орешником», с техническими возможностями Россия, возможно, опередила США лет на десять, считает эксперт.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает любые варианты, в том числе удары, в случае разрастания украинского конфликта из-за действий Запада.

Россия «показала зубы», нанеся удар новым гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по Украине. Об этом говорится в опубликованной 26 ноября статье американского журнала The National Interest (NI).

Над акваторией Чёрного моря 27 ноября были сбиты две ракеты украинской армии. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.