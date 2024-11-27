Вашингтон, 27 ноября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Россия «показала зубы», нанеся удар новым гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по Украине. Об этом говорится в публикованной 26 ноября статье американского журнала The National Interest (NI).

Министерство обороны РФ/РИА Новости

По словам авторов публикации, Москва ответила Западу на разрешение бить дальнобойным оружием по территории РФ на уже существующем поле боя, а не путём нанесения ударов по чувствительным для западных стран целям в глобальном масштабе.

«Этой цели послужил запуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» без ядерной боеголовки по <…> Украине. Атака показала зубы, не нанеся серьёзного ущерба», — говорится в материале.

Отмечается, что этим Россия доказала наличие у неё ранее не представленных вооружений и готовность к их применению. Несмотря на рискованность, запуск «Орешника» оказался впечатляющим и успешным, так как ракета поразила поставленную цель, добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября высказал американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что Запад всё ещё не понял, с чем столкнулся после удара армией России ракетой «Орешник». Эксперт также назвал это оружие «шахом и матом» для США, потому что новым ракетным комплексом американские авианосцы могут быть уничтожены за несколько минут.

Российские военные 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник». Комбинированный удар с применением новейшей системы был произведён по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что это стало ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России, потому что такое вооружение Запада нельзя использовать без прямого участия в этом иностранных специалистов. Российский лидер добавил, что с этого момента конфликт приобрёл глобальный характер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября заявила назвала искажённо трактовку Западом применения Россией «Орешник», которая якобы была угрозой и актом агрессии. По её словам, также применение российскими военными нового вида оружия вызвало панику у некоторых людей в западных странах.