Севастополь, 27 ноября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Над акваторией Чёрного моря 27 ноября сбиты две ракеты украинской армии. Об этом заявил губерантор Севастополя Михаил Развожаев.

Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что российские военные успешно отразили атаку на Севастополь. В результате акта агрессии со строны ВСУ в Севастополе не пострадал ни один гражданский объект.

«Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 ноября Развожаев проинформировал об уничтожении двух дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря в районе Качи. Осколки упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе. Затем глава Севастополя сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны ещё трёх БПЛА ВСУ.