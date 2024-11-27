Москва, 28 ноября, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает любые варианты, в том числе удары, в случае разрастания украинского конфликта из-за действий Запада. Об этом он заявил телеканалу Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», — пояснил политик.

По словам Медведева, союзники Украины должны понимать, что они воюют на стороне киевского режима. При этом, добавил Медведев, западные страны воюют не только поставляя ВСУ оружие и оказывая финансовую помощь, они воюют напрямую — дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет.

«Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего», — признал зампред СБ РФ.

На вопрос, может ли Россия нанести удары по военным хабам в Румынии и Польше, если против неё продолжат применять дальнобойные западные ракеты, Медведев ответил, что возможен даже «самый сложный и печальный сценарий».

Он уточнил, что «нам бы не хотелось такого сценария» — Россия неоднократно заявляла, что настроена на установление мира, но установление мира должно учитывать в полном объёме интересы РФ.

Как сообщало ИА Регнум, недавний запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» дал чёткий сигнал Западу, что больше игр не будет. Такое заявление сделал американский политолог Гилберт Доктороу.

Россия предупредила США о применении ракетного комплекса «Орешник», чтобы предотвратить масштабный международный конфликт, рассказал Медведев.

Российские власти неоднократно заявляли, что действия западных стран привели к беспрецедентной эскалации и событиям, которые по масштабу превосходят Карибский кризис, — и удар ракетой «Орешник» был предупреждением для них.