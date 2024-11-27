Вашингтон, 27 ноября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Недавний запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» дал чёткий сигнал Западу, что больше игр не будет. Такое заявление сделал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

ИА Регнум

«Эти предупреждения Киеву — не уловка, русские на данный момент не играют в игры. Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены», — признал политолог.

По мнению Доктороу, в ситуации с «Орешником», с техническими возможностями ракеты Россия, возможно, опередила США лет на десять.

Как сообщало ИА Регнум, Россия предупредила США о применении ракетного комплекса «Орешник», чтобы предотвратить масштабный международный конфликт, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он пояснил, что использование ВСУ дальнобойных ракет западного производства по территории России переводит конфликт в более напряжённую стадию, ведёт к эскалации конфликта.

Российские власти неоднократно заявляли, что действия западных стран привели к беспрецедентной эскалации и событиям, которые по масштабу превосходят Карибский кризис — и удар ракетой «Орешник» был предупреждением для них.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали позицию Путина по конфликту на Украине и касательно попыток эскалации ситуации, предпринимаемых союзниками Украины по НАТО.