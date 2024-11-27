Астана, 27 ноября, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Число лидеров иностранных государств, приглашённых в Москву на празднование 80-летия Победы, будет сопоставимо с тем, что было на прошедшем в октябре в Казани саммите БРИКС. Об этом 27 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Могу сказать, что приглашения отправлены большому количеству. Оно сопоставимо с саммитом, который был в Казани», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли среди приглашённых представители западных стран, Песков ответил, что Кремль сообщит об этом позже.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля 2023 года Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы. В указе отмечалось «всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Президент поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов войны.

Согласно утверждённому правительством РФ плану подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 2024–2025 годах пройдёт более 170 основных мероприятий, приуроченных к этой дате.

21 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в мае 2025 года вместе с президентом Сербии Александром Вучичем посетит Москву.

27 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году.