Москва, 27 ноября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран.

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Путин поблагодарил казахстанского лидера за тёплый приём в ходе визита в Астану и пригласил его посетить Москву.

«Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы дополнительно», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом в Астану 27 ноября. Президент Казахстана встречал его у трапа самолёта.

Лидеры двух стран провели переговоры, после чего подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового миропорядка. Они подтвердили, что продолжат поддерживать планомерное развитие политического диалога и высокие темпы развития двусторонних отношений.