Москва, 31 июля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Юрий Смитюк/ТАСС

В указе отмечено «всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Оргкомитету «Победа» поручено координировать деятельность по подготовке празднования.

Правительство России, как следует из указа, в трёхмесячный срок разработает план, включающий торжественные мероприятия, посвящённые решающим сражениям Великой Отечественной войны. Также планом будут предусмотрены мероприятия с участием руководителей и глав правительств иностранных государств.

Президент поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Также его следует объявить годом мира и единства в борьбе с нацизмом, добавил он и напомнил о попытках отдельных государств стереть из памяти подвиг народов СССР, спасших мир от нацистской чумы.