Астана, 27 ноября, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Преступления нацистов, согласно Нюрнбергскому трибуналу, должны считаться геноцидом народов СССР. Об этом 27 ноября говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Стороны подчёркивают, что установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза», — говорится в заявлении об углублении стратегического партнёрства.

Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Глава государства подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванные познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

В январе 2024 года Путин во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны — пообещал, что Россия сделает всё для полного истребления нацизма. Он отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности и каждое из деяний продолжат расследовать.