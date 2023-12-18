Москва, 18 декабря, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма в своём обращении к участникам заседания СНГ, опубликованном 18 декабря на сайте Кремля.

«Разумеется, нацелены и на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма», — сказал Путин.

Важная роль в этой работе принадлежит поисковикам, добавил он.

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