Гатчина, Ленинградская область, 27 января, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма, заявил 27 января президент Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Кадр из видео Владимир Путин

«Мы сделаем всё, всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что стремление миллионов людей по всему миру к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности ничто не остановит.

У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое из преступлений нацистов, совершённых в годы Великой Отечественной войны, будут продолжать расследовать. Доказательства совершения многих преступлений зафиксированы в исследованиях авторитетных историков и учёных, они подтверждены документально и доказаны в суде.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862965" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин совместно с Александром Лукашенко в Гатчине участвует в церемонии открытия мемориала

В 80-ю годовщину освобождения Красной армией Ленинграда от блокады, которую в годы Великой Отечественный войны устроили нацисты, Путин открыл в Гатчине в Ленинградской области мемориал «Мирным гражданам Советского Союза». Президент в своей речи напомнил, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по своей жестокости и цинизму.

В церемонии открытия принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.