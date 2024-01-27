Россия сделает всё для полного искоренения нацизма, заявил Путин
Гатчина, Ленинградская область, 27 января, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма, заявил 27 января президент Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
«Мы сделаем всё, всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что стремление миллионов людей по всему миру к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности ничто не остановит.
У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое из преступлений нацистов, совершённых в годы Великой Отечественной войны, будут продолжать расследовать. Доказательства совершения многих преступлений зафиксированы в исследованиях авторитетных историков и учёных, они подтверждены документально и доказаны в суде.
В 80-ю годовщину освобождения Красной армией Ленинграда от блокады, которую в годы Великой Отечественный войны устроили нацисты, Путин открыл в Гатчине в Ленинградской области мемориал «Мирным гражданам Советского Союза». Президент в своей речи напомнил, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по своей жестокости и цинизму.
В церемонии открытия принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.