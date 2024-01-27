Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Вывоз трупов с пустыря Волкова кладбища в блокадном Ленинграде. Весна 1942

«Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников — тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», — заявил он.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 января президент возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в годовщину снятия блокады Ленинграда. Путин преклонил колено и возложил к монументу букет красных роз, перевязанный чёрной лентой.

Глава государства 26 января назвал одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда поколение великим нравственным примером для всех жителей России. Он уточнил, что атомный ледокол «Ленинград» станет ещё одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев.

Ранее в этот же день Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой досталась победа над нацизмом во время Второй мировой войны. Президент подчеркнул, что эта память священна для страны.