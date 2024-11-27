Страсбург, Франция, 27 ноября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала жителей Европы «бороться за свободу», за которую сейчас «сражаются» на Украине, также объявив о намерении возглавить борьбу Евросоюза (ЕС) «за демократию». Она заявила об этом 27 ноября на пленарной сессии Европарламента, которую транслировали на его сайте.

Global Look Press

«Я считаю, что наше поколение европейцев должно снова бороться за свободу и суверенитет», — сказал Фон дер Ляйен в ходе представления программы своей новой ЕК, уточнив, что это будет сражение за ту же «свободу», за которую сейчас сражаются на Украине.

По утверждению главы ЕК, результаты этой борьбы сформируют будущее «конфронтационного и нестабильного мира». Она также отметила, что такое сражение за «свободу и демократию» объединяет всех жителей ЕС, и добавила, что хочет сделать это главным приоритетом возглавляемой ею новой ЕК.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины с момента начала российской спецоперации приняли ряд несовместимых с демократией решений. В стране было закрыто большинство оппозиционных СМИ, новый закон о мобилизации позволил призывать в ряды ВСУ граждан, которые до этого считались негодными, а борьба с использованием русского языка резко усилилась.

Так, «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь в октябре назвал «коллаборантами» тех, кто говорит по-русски, а министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общаться на русском языке в школах. Кроме того, сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов) разрешили вручать повестки в любое время суток, и они могут это делать в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.