Киев, 18 мая, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) после вступления в силу ужесточённой версии закона о мобилизации на Украине получили право раздавать повестки круглосуточно. Об этом 17 мая сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на постановление кабмина республики.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Новый закон предполагает, что повестки военнообязанным разрешено вручать по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Право раздачи повесток, кроме военкомов, получили группы оповещения.

Работать группы оповещения смогут начать после выхода приказа ТЦК о составе такой группы. В группу могут входить сотрудники полиции, представители учебных заведений, управляющий многоквартирным домом, а также местные власти, лица, не подлежащие мобилизации, руководство предприятий и учреждений.

Вводится новый порядок проверки военно-учётных документов. У мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет документы проверять будут повсеместно сотрудники военкоматов, полицейские и пограничники. Во время проверки может осуществляться фото — и видеофиксация.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине утвердили новый порядок вручения повесток по почте. Повестка будет считаться вручённой, даже если гражданин отсутствует по указанному им адресу. Если гражданин отказался получать повестку или отказался от общения с лицом, которое вручает повестку, это будет считаться косвенным подтверждением факта получения повестки гражданином.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации, который вступает в силу с 18 мая. За принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов, 11 воздержались. Как гласит новый закон, военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет. Кроме того, им необходимо в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате.

Кроме того, закон позволит мобилизовывать в ряды Вооружённых сил Украины заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко 16 мая сообщила, что в стране отменят указ об отсрочке от мобилизации для сотрудников курьерских служб и букмекеров.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, из-за предстоящего принятия закона уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов. По словам дипломата, закон фактически лишит всех прав украинских мужчин призывного возраста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон актом геноцида украинцев. Дипломат сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.