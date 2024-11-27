Вашингтон, 27 ноября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада всё ещё не поняли, с чем они столкнулись после удара российскими военными гиперзвуковой ракетой «Орешник» в зоне СВО. Такое мнение 27 ноября высказал американский научный исследователь Майк Адамс.

Минобороны РФ/ТАСС

«На Западе до сих пор никто полностью не понимает, чем является система «Орешник» <…> Мой вывод? НАТО — конец. Запад понятия не имеет, что по ним сейчас ударило», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Адамс назвал новую российскую ракету «шахом и матом» для США, так как с помощью неё все американские авианосцы можно уничтожить за несколько минут.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации Запад может ответить либо полным отступлением, либо использованием ядерного оружия, что может быть сделано им из глупости, высокомерия и непонимания ситуации.

«Это всё равно что играть в шахматы с [президентом России Владимиром] Путиным и думать, что вы можете составить ему конкуренцию, а затем внезапно королева Путина выпустит огнемёт <…> и поджарит все ваши фигуры <…> Вы думали, что играете в «шахматы», но Путин играл в другую игру под названием «огнемёт», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко заявил, что Россия может пресечь угрозу НАТО, планирующего разместить войска у её границ и границ Белоруссии, нанеся удар «Орешником» по транспортной и другой инфраструктуре альянса. Он напомнил, что НАТО хочет разместить вдоль границ РФ силы быстрого реагирования численностью до 300 тыс. военных. После вступления в альянс Финляндии и Швеции и из-за растянутости общего с Белоруссией фронта это становится угрозой для безопасности России, добавил Яковенко.

ВС России 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» в неядерном оснащении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что это стало ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений вглубь России. Глава государства уточнил, что такое вооружение Запада нельзя использовать без прямого участия в этом иностранных специалистов, и добавил, что в результате этого конфликт приобрёл глобальный характер.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 22 ноября заявил в беседе с ИА Регнум, что в зону поражения гиперзвукового комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех стран НАТО в Европе.