Москва, 27 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В Госдуме наградят продавца фруктов и овощей из Краснодара Султана Султанова, который спас попутчиков из горящего в турецкой Анталье самолёта Sukhoi Superjet 100. Об этом 27 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

«Султан открыл аварийную дверь, когда стюардесса запаниковала. Мужчина летал в Турцию по работе. Он сидел впереди, сам открыл аварийную дверь и помогал выходить пассажирам», — говорится в сообщении.

Султанов признался, что не считает себя героем и уверен, что в тот день всех спас Бог.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отметить поступок Султанова.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября в аэропорту Антальи загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра.

26 ноября Telegram-канал SHOT написал, что бортом управлял опытный командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов. Однако пока в качестве основной рассматривается версия о его ошибке: пилот не среагировал на сдвиг борта ветром, из-за чего самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу.