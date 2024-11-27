Москва, 27 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России освободила населённый пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 ноября рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики», — заявил он на брифинге.

Конашенков уточнил, что российские военные на этом направлении также нанесли удары по несколькими бригадам украинской армии и отразили 10 попыток контратак противника. За сутки ВСУ лишились на этом участке фронта до 415 военных, семи автомобилей, а также орудия Д-20 и гаубицы Д-30, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября войска группировки «Запад» армии России освободили населённый пункт Копанки в Харьковской области. Они также нанесли удары по нескольким бригадам украинских формирований у Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки и Новоплатоновки в Харьковской области и в районе Ивановки в ДНР.

Российские военные 22 ноября освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР. Ранее в этот же день глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что армия России ускорила продвижение в зоне проведения спецоперации.

Группировка российских войск «Запад» 11 ноября освободили Колесниковку в Харьковской области. Ими также были поражены позиции ряда бригад ВСУ возле Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также в районах Ямполовки и Торского в ДНР.

Президент Владимир Путин 22 ноября заявил, что российские войска на линии фронта действуют успешно, грамотно и мужественно. Российский лидер также высоко оценил подготовку и работу военных армии России, добавив, что именно от их героизма зависит успех страны в спецоперации.