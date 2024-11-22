Москва, 22 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Российские войска на линии фронта действуют успешно, грамотно и мужественно, заявил 22 ноября президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Российский лидер высоко оценил подготовку и работу военнослужащих ВС России и отметил, что именно от их героизма зависит успех страны в специальной военной операции.

"Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня, с каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал", – сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле..

Глава государства добавил, что помимо высокопрофессиональных военных у РФ есть большой потенциал в промышленности, который является одним из гарантов независимости и безопасности страны.

Российские бойцы, сражающиеся в зоне специальной военной операции, проявляют мужество и решимость, заявил президент РФ 30 сентября во время церемонии открытия социальных объектов в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях в режиме видеоконференции.

Владимир Путин также добавил, что Россия гордится героями спецоперации и делает всё для их поддержки. Бойцы ВС РФ в зоне проведения СВО и на рубежах страны в Курской, Белгородской и Брянской областях достойно защищают Россию, заключил он.