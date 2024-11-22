Москва, 22 ноября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ускорили своё продвижение в зоне украинского конфликта, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Из-за того, что сейчас ускорилось продвижение ВС РФ, мы сорвали ВСУ фактически всю кампанию 2025 года», — заявил он в видео, которое предоставило Минобороны РФ.

Белоусов провёл совещание в пункте управления группировки войск «Север», где заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению войск в зоне СВО, в том числе и доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Лапина.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября американская газета The New York Times признала, что в течение месяца российские военные освободили около 414 кв. км территории в Донбассе, включая стратегические города Угледар и Селидово, являвшиеся опорой обороны украинской армии.

17 ноября российские военные взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения украинских войск, дислоцированных в городе Курахово в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что теперь ВСУ пытаются подвозить подкрепление и продовольствие по просёлочным дорогам, но безуспешно, поскольку и эти пути находятся под огневым контролем российских подразделений.

18 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении ВС России на красноармейском (покровском) направлении. По его словам, российские бойцы также продолжают продвигаться в городской застройке Дзержинска (украинское название — Торецк).

19 ноября, по информации ТАСС, потери ВСУ превысили 900 тыс. бойцов. Кроме того, отмечалось, что число погибших и раненых бойцов украинских формирований в 2024 году превысило суммарные потери киевского режима за два первых года спецоперации.