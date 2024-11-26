Москва, 26 ноября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Копанки в Харьковской области. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили Копанки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-ймеханизированных, 25-й воздушно-десантнойбригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 115-й бригады тероборны в районах населённых пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

РС России отразили пять контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Суточные потери украинской армии составили до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, польскую155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab».

Также российскими военными была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября ВС России освободили населённый пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. В тот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что российские войска ускорили продвижение в зоне проведения специальной военной операции.

В Харьковской области 11 ноября освободили Колесниковку. Подразделения группировки войск «Запад» также поразили живую силу и технику 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах поселений Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островское Харьковской области, Ямполовка и Торское ДНР.