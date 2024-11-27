Москва, 27 ноября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Россия 27 ноября объявит ответные меры на закрытие властями Германии немецкого бюро Первого канала. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сегодня будут объявлены ответные меры», — процитировало её ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября корреспондент Первого канала Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомление о закрытии бюро по решению немецких властей. В документе присутствовали ссылки на санкционные документы Евросоюза. Благой добавил, что ни он, ни оператор не нарушали немецких законов.

В США при въезде в страну 29 октября задержали съёмочную группу МИЦ «Известия», которая собиралась освещать выборы президента. У журналистов были оформлены разрешительные документы, но американские правоохранители после допроса отказали им во въезде и аннулировали въездные визы.

Захарова сообщила, что американские власти не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, лишив их помощи дипломатов. Она также указала на то, что инцидент укладывается в логику руководства США по глобальной кампании против российских СМИ, которая противоречит не только международным нормам, но и американской конституции.