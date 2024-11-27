Берлин, 27 ноября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. В Германии по решению властей будет закрыто немецкое бюро Первого канала. Об этом 27 ноября сообщил сам вещатель.

Артем Геодакян/ТАСС

Корреспондент Иван Благой рассказал, что соответствующее уведомление им с оператором Дмитрием Волковым направили накануне.

«В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной Республики Германия», — процитировал он документ.

По словам корреспондента, в тексте присутствовали ссылки на санкционные документы Евросоюза. Немецкий адвокат, ознакомившись с бумагами, отметил, что «всё шито белыми нитками». Благой добавил, что ни он, ни оператор не нарушали немецких законов.

Как передавало ИА Регнум, в США при въезде в страну 29 октября задержали съёмочную группу МИЦ «Известия», которая собиралась освещать выборы президента. У журналистов были оформлены разрешительные документы, но американские правоохранители после допроса отказали им во въезде и аннулировали въездные визы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что американские власти не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, лишив их помощи дипломатов. Она также указала на то, что инцидент укладывается в логику руководства США по глобальной кампании против российских СМИ, которая противоречит не только международным нормам, но и американской конституции.

В сентябре американские власти объявили о запуске кампании против RT совместно с Великобританией и Канадой. Целью стала якобы борьба с угрозой, исходящей от телеканала. Медиагруппу обвинили во вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «тайных операциях, связанных с информацией и влиянием», не приведя никаких доказательств.