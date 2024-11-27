Атланта, США, 27 ноября, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Расположенный в городе Атланте штата Джорджия апелляционный суд 11-го округа США прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении дела против избранного президента Дональда Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба суда.

bykst Суд США

«Ходатайство об отклонении апелляции в отношении Дональда Трампа удовлетворено», — отметили в электронной базе суда.

Таким образом, дело против избранного президента США судья закрыл.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Федеральный суд Южного округа штата Флорида закрыл дело о ненадлежащем хранении секретных документов в отношении Трампа. В постановлении судья Эйлин Кэннон указала, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.

Обвинение против Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами было выдвинуто американским министерством юстиции 28 июля 2023 года. Ему вменили незаконное хранение бумаг, касающихся национальной обороны Соединённых Штатов. Речь шла о материалах, обнаруженных у него дома, в поместье Мар-а-Лаго. Политик отверг указанные обвинения. Трамп пояснил, что найденные у него бумаги были рассекречены, ещё когда он работал на посту президента.

Директор переходной команды Трампа Стивен Чунг 25 ноября объявил о прекращении всех федеральных дел против избранного президента. Чунг назвал это решение минюста США «главной победой для верховенства права».

Прекращение уголовного преследования Дональда Трампа указывает на «удивительную цикличность» правосудия в США, а также характеризует «американскую демократию», прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она задалась вопросом, неужели в министерстве юстиции США разобрались, прекратив все федеральные дела против Трампа.