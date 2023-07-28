Вашингтон, 28 июля, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Дополнительное обвинение в отношении экс-президента США Дональда Трампа выдвинул Минюст по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Об этом сказано в документе, поступившем 27 июля в электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В обновлённое обвинительное заключение добавлен 32-й пункт, который гласит, что Дональд Трамп обвиняется «в незаконном хранении документов, связанных с национальной обороной США». Уточняется, что информация касается «презентации, посвященной военной активности в другой стране».

Также в деле появился новый фигурант — Карлос Де Оливейра, работник по техническому обслуживанию курорта Мар-а-Лаго во Флориде. Ему предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью воспрепятствования правосудию. По материалам дела, Де Оливейра вместе с камердинером Трампа Уолтером Наутой пытался уничтожить запись с камеры видеонаблюдения летом 2022 года. Также Де Оливейра обвиняется в даче ложных показаний: он якобы сообщил ФБР, что не был причастен к переносу документов, которые искали агенты в поместье Трампа.

При этом сам экс-глава Белого дома категорически отрицает свою виновность по делу о секретных документах, найденных в его поместье во Флориде. По словам Трампа, он, будучи главой государства, рассекретил все документы, которые позднее были у него изъяты сотрудниками ФБР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что адвокаты опасаются работать с экс-президентом США Трампом по делу о штурме Капитолия, так как боятся испортить свою репутацию. Юристы считают дело Трампа проигрышной и самоубийственной миссией, а потому отказываются работать с ним. Кроме того, они боятся потерять других доверителей из-за работы с экс-президентом, который считается сложным клиентом, часто меняющим свою команду.

Университет Монмут 26 июля опубликовал результаты опроса, согласно которым Трамп сохраняет среди американцев позиции основного соперника действующего президента США Джозефа Байдена на следующих выборах главы государства. По этим данным, 45% избирателей видят в нём самого сильного кандидата в противостоянии с нынешним главой Белого дома.