Флорида, США, 15 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Федеральный суд Южного округа штата Флорида закрыл дело о ненадлежащем хранении секретных документов в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

JEENAH MOON/POOL/EPA/ТАСС Дональд Трамп

В постановлении судьи Эйлин Кэннон говорится, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.

Обвинение против Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами было выдвинуто американским министерством юстиции 28 июля 2023 года. Ему вменили незаконное хранение бумаг, касающихся национальной обороны Соединённых Штатов. Речь идёт о материалах, обнаруженных у него дома, в поместье Мар-а-Лаго.

Политик отверг указанные обвинения. Трамп пояснил, что найденные у него бумаги были рассекречены, ещё когда он работал на посту президента.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что два судебных дела против него будут отменены после покушения. По словам политика, он слышал, что действующий глава государства Джо Байден попросит об этом министерство юстиции, которое в США также выполняет функции Генеральной прокуратуры. В рамках четырёх уголовных дел Трампу предъявили 91 обвинение. По его мнению, так демократический истеблишмент пытается помешать ему вернуться в президентское кресло.

13 июля в ходе предвыборного митинга Трампа вооружённый винтовкой мужчина успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, одна из пуль задела ухо экс-президента. В результате стрельбы погиб начальник пожарной охраны Кори Комператоре, ещё два человека получили ранения.

Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.