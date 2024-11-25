Минюст США прекратил все федеральные дела против Трампа
Штаб Трампа назвал победой законности прекращение федеральных дел против него
Вашингтон, 25 ноября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 25 ноября сообщил директор переходной команды политика Стивен Чунг.
«Сегодняшнее решение министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа», — указал Чунг в заявлении.
Представитель команды Трампа назвал решение минюста «главной победой для верховенства права».
Ранее ИА Регнум сообщало, что спецпрокурор США Джек Смит попросил прекратить дело против избранного президента США Трампа о вмешательстве в выборы главы государства в 2020 году и штурме Капитолия. Как пояснил Смит, минюст США придерживается декларируемой конституцией США позиции о запрете на предъявление обвинений действующему главе государства и на его последующее уголовное преследование.
6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, и арестованы сотни человек.
Против Трампа 1 августа 2023 года официально выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден. 24 августа 2023 года Трампа взяли в Джорджии под арест и практически сразу выпустили под залог в 200 тыс. долларов, арест продлился не более получаса. Выйдя из здания тюрьмы, Трамп в очередной раз заявил о своей невиновности.