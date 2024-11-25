Вашингтон, 25 ноября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 25 ноября сообщил директор переходной команды политика Стивен Чунг.

Alex Brandon/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

«Сегодняшнее решение министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа», — указал Чунг в заявлении.

Представитель команды Трампа назвал решение минюста «главной победой для верховенства права».

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецпрокурор США Джек Смит попросил прекратить дело против избранного президента США Трампа о вмешательстве в выборы главы государства в 2020 году и штурме Капитолия. Как пояснил Смит, минюст США придерживается декларируемой конституцией США позиции о запрете на предъявление обвинений действующему главе государства и на его последующее уголовное преследование.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, и арестованы сотни человек.

Против Трампа 1 августа 2023 года официально выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден. 24 августа 2023 года Трампа взяли в Джорджии под арест и практически сразу выпустили под залог в 200 тыс. долларов, арест продлился не более получаса. Выйдя из здания тюрьмы, Трамп в очередной раз заявил о своей невиновности.