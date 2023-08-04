Вашингтон, 4 августа, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Бывший американский президент Дональд Трамп без явки в суд отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах. Об этом говорится в материалах суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп по договорённости с прокуратурой не явился в суд во Флориде и отказался от процедуры зачтения ему новых обвинений.

«Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», — говорится в подписанном Трампом документе.

По истечении срока президентских полномочий Трампу в общей сложности предъявили 40 обвинений по делу о вывозе секретной документации из Белого дома и сокрытии её в своей резиденции.

Как сообщало ИА Регнум, дополнительное обвинение в отношении Трампа выдвинул минюст по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. В обновлённое обвинительное заключение добавлен 32-й пункт, который гласит, что политик обвиняется «в незаконном хранении документов, связанных с национальной обороной США». Уточняется, что информация касается «презентации, посвящённой военной активности в другой стране».

3 августа экс-президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон из своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси для участия в судебном заседании по делу о штурме Конгресса в январе 2021 года. Суд вынес решение не арестовывать обвиняемого по нескольким статьям политика. Трампа отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов, об этом просила прокуратура. Политику суд запретил обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов. На заседании Трамп заявил, что не признаёт себя виновным по всем четырём пунктам. Следующее заседание по делу о вмешательстве в президентские выборы назначили на 28 августа.