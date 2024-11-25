Москва, 26 ноября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Прекращение уголовного преследования избранного президента США Дональда Трампа указывает на «удивительную цикличность» правосудия в стране, а также характеризует «американскую демократию». Об этом 25 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она — американская демократия», — отметила дипломат в Telegram-канале.

Также Захарова задалась вопросом, неужели в министерстве юстиции США разобрались, прекратив все федеральные дела против Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, спецпрокурор США Джек Смит попросил прекратить дело против Трампа о вмешательстве в выборы главы государства в 2020 году и штурме Капитолия. Как пояснил Смит, минюст США придерживается декларируемой конституцией страны позиции о запрете на предъявление обвинений действующему главе государства и на его последующее уголовное преследование.

Директор переходной команды Трампа Стивен Чунг 25 ноября объявил, что минюст США прекратил все федеральные дела против избранного главы Белого дома. Чунг назвал это решение федерального ведомства «главной победой для верховенства права».

В рамках четырёх уголовных дел Трампу предъявили 91 обвинение. По его мнению, таким образом демократический истеблишмент пытался помешать ему вернуться в президентское кресло.