Монреаль, Канада, 26 ноября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея НАТО призвала страны — члены альянса передать Украине ракеты средней дальности. Соответствующее заявление было опубликовано 26 ноября на сайте организации.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Призываем правительства и парламенты стран — членов НАТО (…) предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности», — сказано в тексте документа.

В заявлении уточняется, что данная инициатива якобы направлена на укрепление украинской обороноспособности. Представители ассамблеи также подчеркнули, что НАТО должна способствовать «более быстрому вступлению Украины в альянс».

Как передавало ранее ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России.

ВСУ 19 и 21 ноября нанесли удары по Курской и Брянской областям ракетами ATACMS, системами Storm Shadow и HIMARS. Россия в ответ запустила новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Ранее Путин неоднократно называл подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, данное разрешение однозначно означает прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что поставки оружия ВСУ не способны изменить ход специальной военной операции, а только продлят и увеличат страдания жителей контролируемой Киевом территории.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 ноября заявил, что Москва готова на любые военные ответы, если Запад продолжит провокации. Он назвал предупреждением выступление российского президента и рекомендовал западным странам перестать «повышать ставки».