Москва, 25 ноября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Обращение российского лидера Владимира Путина после применения баллистической ракеты «Орешник» стало сигналом Западу, что Россия готова на любые военные ответы в случае провокаций Запада и сможет обеспечить свои интересы в сфере безопасности всеми средствами. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков «Известиям».

Mid.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

Дипломат акцентировал, что у России есть коренные интересы в сфере безопасности, «которые будут гарантированно обеспечиваться всеми имеющимися средствами».

По словам Рябкова, заявление Владимира Путина — это прежде всего предупреждение, что Западу «стоит остановиться и перестать повышать ставки».

«Что касается «красных линий», то я против употребления этого термина в принципе, потому что противники спекулируют на нём», — добавил замминистра.

Сергей Рябков подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» последовал за беспрецедентной эскалацией со стороны Запада — 19 и 21 ноября по военным объектам в Курской и Брянской областях ВСУ нанесли удары шестью ракетами ATACMS и системами Storm Shadow и HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о праве ВСУ наносить удары по территории России французскими дальнобойными ракетами SCALP. При этом министр не стал уточнять, использовала ли уже Украина французское оружие.

По его словам, Запад не должен проводить для Киева «красные линии». Помимо этого, Барро допустил, что Франция может отправить своих военных на Украину для помощи ВСУ.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Барро актом агрессии.

Небольшой группе западных журналистов 24 ноября на Украине показали обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая была впервые запущена 21 ноября.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не отрицает наличия в России новейшей баллистической ракеты «Орешник» и даже заявил, что Служба безопасности Украины и другие ведомства приступили к изучению обломков ракеты.

21 ноября президент РФ Владимир Путин информировал об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ. ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» ракетой в ответ на удары Киева по российской территории западным дальнобойным оружием.