Москва, 26 ноября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Помощник президента России Юрий Ушаков периодически созванивается со своим визави в Германии — помощником канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом Ушаков рассказал журналистам во вторник, 26 ноября.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Помощник президента России Юрий Ушаков

Договорённость о таких контактах была достигнута в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и Шольца, указал Ушаков в ходе брифинга.

«Было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, мы периодически и делаем», — заявил помощник президента.

Также в ходе брифинга Ушаков рассказал, что Путин и Шольц не договаривались о новых контактах, и сообщил, что диалога с командой избранного президента США Дональда Трампа пока не ведётся.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Путин провёл телефонный разговор с Шольцем. Разговор стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Он продлился около часа.

Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона всегда была и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах.