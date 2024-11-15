Москва, 15 ноября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 ноября. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

TASS / EPA/CLEMENS BILAN

Отмечается, что Путин и Шольц провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Также условлено, что по итогам беседы помощники президента России и канцлера ФРГ будут поддерживать связь.

«Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей. Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», — указали в Кремле.

Кроме того, глава российского государства напомнил Шольцу, что предложения Москвы по вопросу урегулирования хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе.

Возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное, устранить первопричины конфликта, подчеркивается в заявлении по итогам переговоров Путина и Шольца.

«Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ. Подчёркнуто, что Россия всегда чётко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны», — отметили в Кремле.

Также Путин и канцлер Германии обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе.

5 ноября Щольц призвал страны НАТО передать Украине обещанное оружие.По его мнению, «сейчас важно, чтобы на Украине не закончилось оружие».

Российская сторона многократно подчёркивала, что страны коллективного Запада, накачивая киевский режим вооружением, не только подливают масла в огонь конфликта, продлевая военные действия, но и сами де-факт вовлекаются в войну против России.