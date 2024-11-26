Москва, 26 ноября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Российская сторона пока не контактировала с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 26 ноября заявил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

Kyle Mazza/Global Look Press

«Пока контактов с командой Трампа не проводится», — ответил представитель Кремля на заданный вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока сложно предположить, когда конкретно состоятся контакты президента РФ Владимира Путина и Трампа. Российский лидер неоднократно подчёркивал свою готовность к переговорам по Украине, напомнил спикер Кремля.

7 ноября Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Российский лидер отметил, что ему неизвестно, какой будет политика американского лидера после его возвращения в Белый дом, однако он готов вести дискуссию с новым президентом и не считает «зазорным» позвонить ему первым.