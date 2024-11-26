Москва, 26 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Пожар в самолёте Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» в турецкой Анталье начался из-за утечки топлива, которая произошла в результате деформации бака. Об этом 26 ноября сообщил исполнительный директор «Азимута» Эдуард Теплицкий.

Кадр из видео

«Воспламенилось топливо из-за деформации топливного бака, которое вытекло на бетон, где и происходило горение», — привело слова Теплицкого ТАСС.

Он добавил, что специалисты «Азимута» занимаются оценкой понесённого ущерба. Как отметил Теплицкий, лайнер был застрахован.

Как передавало ИА Регнум, пожар на борту самолёта в Анталье произошёл вечером 24 ноября. Во время посадки воздушного судна, прилетевшего из Сочи, произошёл удар, в салоне отключилось электричество, затем начался пожар.

Люди в результате не пострадали, все 98 пассажиров были эвакуированы. Также на борту находились четверо членов экипажа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

В компании «Азимут» объяснили жёсткую посадку смещением ветра. Авиаперевозчик объявил, что пассажирам рейса выплатят по 100 тыс. рублей.