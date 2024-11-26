Москва, 26 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Страны Запада услышали позицию президента России Владимира Путина в отношении конфликта на Украине и попыток его эскалации, предпринимаемых союзниками Киева из НАТО. Об этом 26 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Не сомневаемся, что тезисы Путина были услышаны странами Запада», — сообщил Песков на брифинге.

При этом, по его словам, уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает идти по пути эскалации

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ. Сделано это было после того, как газета Le Figaro сообщила, что власти Франции и Великобритании позволили киевскому режиму наносить удары вглубь российской территории с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов по целям на территории РФ дали также в Белом доме.

ВС РФ 21 ноября нанесли удар ракетой «Орешник» в неядерном оснащении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Российский лидер по этому случаю заявил, что данный жест стал ответом на применение Киевом дальнобойного оружия Запада против России. Глава государство подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, и конфликт приобрёл глобальный характер. Российские власти неоднократно заявляли, что действия Запада привели к беспрецедентной эскалации, а события по масштабу превосходят Карибский кризис — и удар ракетой «Орешник» был предупреждением для них.