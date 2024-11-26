Донецк, 26 ноября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. В Донецке задержали и принудительно выдворили за пределы России четырёх иностранцев, прибывших на территорию Донецкой Народной Республики в целях пропаганды идеологии одной из международных террористических организаций. Об этом 26 ноября сообщила официальный представитель Управления ФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

Keith Allison Задержание

«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР и МВД по ДНР в городе Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций», — уточнила Клепанова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931567" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова

По решению Ворошиловского межрайонного суда задержанных привлекли к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»), а впоследствии принудительно выдворили за пределы страны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября штаб обороны ДНР информировал о задержании жителя Мариуполя за призывы к насилию над русскими. Отмечалось, что подозреваемый в соцсетях публиковал материалы экстремистского характера. За публичные призывы в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

В октябре жителя Челябинской области оштрафовали на 500 тыс. рублей за пропаганду терроризма. Мужчина размещал в мессенджере Telegram комментарии, которые суд признал подпадающими под действие ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.