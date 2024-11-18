Мариуполь, ДНР, 18 ноября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. В Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с Рос гвардией задержали мужчина за призывы в соцсетях к насилию над русскими. Об этом понедельник, 18 ноября, сообщил штаба обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ФСБ России. Кадр из видео

«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и Росгвардии задержан житель г. Мариуполя, причастный к распространению экстремистских материалов в социальных сетях», — говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что подозреваемый в общедоступном чате в одной из интернет-мессенджеров публиковал призывы к насилию против русских. Против задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), уточнил штаб.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября в Татарстане сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов по подозрению в сотрудничестве с украинским террористическим формированием. По данным ведомства, 35-летний мужчина сам предложил помогать террористам в осуществлении диверсий на территории России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

4 октября пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области сообщила, что житель Челябинской области оштрафован на 500 тыс. руб. за пропаганду терроризма. Мужчина размещал в мессенджере Telegram комментарии, которые суд признал подпадающими под действие ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Комментарии с призывами к свержению действующей власти житель Челябинской области размещал в начале года. На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.