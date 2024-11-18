Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя за призывы к насилию над русскими
Мариуполь, ДНР, 18 ноября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. В Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с Рос гвардией задержали мужчина за призывы в соцсетях к насилию над русскими. Об этом понедельник, 18 ноября, сообщил штаба обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и Росгвардии задержан житель г. Мариуполя, причастный к распространению экстремистских материалов в социальных сетях», — говорится в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что подозреваемый в общедоступном чате в одной из интернет-мессенджеров публиковал призывы к насилию против русских. Против задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), уточнил штаб.
Как передавало ИА Регнум, 8 ноября в Татарстане сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов по подозрению в сотрудничестве с украинским террористическим формированием. По данным ведомства, 35-летний мужчина сам предложил помогать террористам в осуществлении диверсий на территории России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
4 октября пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области сообщила, что житель Челябинской области оштрафован на 500 тыс. руб. за пропаганду терроризма. Мужчина размещал в мессенджере Telegram комментарии, которые суд признал подпадающими под действие ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Комментарии с призывами к свержению действующей власти житель Челябинской области размещал в начале года. На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.