Екатеринбург, 4 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Житель Челябинской области оштрафован на 500 тыс. руб. за пропаганду терроризма, сообщили 4 октября в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

Elena Mayorova/Global Look Press

Решение вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Мужчина размещал в мессенджере Telegram комментарии, которые суд признал подпадающими под действие ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Комментарии с призывами к свержению действующей власти житель Челябинской области размещал в начале года. На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали гражданку одной из стран Центральной Азии по подозрению в оправдании терроризма. Против женщины возбудили уголовное дело. По версии следствия, она в интернете публиковала материалы, в которых оправдывала деятельность международной террористической организации.

Второй западный окружной военный суд Москвы 26 сентября заочно признал виновным в оправдании терроризма актёра Алексея Панина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), назначив ему наказание в виде шести лет колонии.