Москва, 25 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Ущерб из-за возгорания Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в Анталье предварительно может достигнуть 3 млрд рублей. Об этом 25 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке.

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«С учётом возраста борта ущерб может составить до 2–3 млрд рублей», — отметил собеседник агентства.

По его словам, пожар привёл к «полной гибели» воздушного судна.

Ранее агентство выяснило, что парк самолётов авиакомпании застрахован в АО «Альфастрахование».

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра.

Авиакомпания «Азимут» решила выплатить пассажирам рейса по 100 тыс. рублей.