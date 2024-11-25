Ереван, 25 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не поедет на саммит ОДКБ, который пройдёт в Астане 28 ноября. Об этом 25 ноября заявила пресс-секретарь министерства Ани Бадалян агентству «Арменпресс».

EPA/LAJOS SOOS/TASS

Она уточнила, что Мирзоян не будет участвовать в совместном заседании комитета глав МИД, министров обороны и секретарей Совета безопасности ОДКБ.

На встрече в Астане 28 ноября лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию, связанную с решением Запада разрешить украинской армии применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в саммите ОДКБ в Астане.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале заявил о заморозке участия республики в ОДКБ. Позже он уточнил, что Армения выйдет из объединения тогда, когда сочтён нужным. В сентябре глава армянского правительства заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета Армении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала их противоречащими здравому смыслу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг эти обвинения.