Астана, 25 ноября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 ноября прибудет в Казахстан с государственным визитом. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба главы республики Касым-Жомарта Токаева.

Наталия Губернаторова/РИА Новости Владимир Путин

«По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств проведут переговоры, а в режиме видеоконференции примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Также сообщается, что 28 ноября под председательством Токаева состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра ― министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу сообщил, что ведётся подготовка государственного визита Путина в Астану. Он добавил, что к предстоящему саммиту готовятся десятки документов.

25 октября Путин заявил, что российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Он также добавил, что Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других многосторонних структур.

Путин 3 июля сообщил, что у России и Казахстана есть много важных направлений и интересных проектов. В свою очередь, Токаев отметил, что двустороннее сотрудничество между двумя государствами развивается по восходящей линии.