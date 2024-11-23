Москва, 23 ноября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят ситуацию, связанную с решением Запада позволить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, сообщил журналистам осведомлённый источник.

Владимир Смирнов/РИА Новости Владимир Путин

Он уточнил, что соответствующий вопрос будет поднят на сессии Совета ОДКБ в Астане.

«В ближайшее время пройдёт сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где, конечно же, этот вопрос будет фигурировать», — сказал источник, слова которого приводит ТАСС.

Собеседник отметил, что в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан участники переговоров также обсудят и остальные аспекты украинского кризиса.

Источник подчеркнул, что Москва и Астана являются союзниками. Он напомнил, что между Россией и Казахстаном действует соглашение о взаимной поддержке в случае внешней агрессии.

Визит Путина в Астану начнётся 27 ноября. На следующий день российский лидер примет участие в саммите ОДКБ. На мероприятии будет председательствовать казахстанская сторона.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что нарастающая напряжённость в мире может стать причиной для расширения состава и функционала Организации Договора о коллективной безопасности. Генеральный секретарь отметил, что ключевым вектором организации остаётся работа в политико-дипломатическом направлении. Он напомнил, что все решения участники принимают в ходе переговоров и поисков взаимоприемлемых решений.

3 июля Владимир Путин принял приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Астану в ноябре 2024 года и совместить свой визит с участием в заседании высшего совета ОДКБ. Российский лидер подчеркнул, что РФ и Казахстан в 2024 году председательствуют в ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС и будут друг друга поддерживать и помогать.

29 августа начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков отметил, что из-за атак ВСУ на Курскую область усиливается напряжённость в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. Он добавил, что обстановка в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности характеризуется как наиболее сложная.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По информации источников, США пошли на такой шаг после появления сведений о якобы присутствии сил КНДР в Курской области.

Французская газета Le Figaro проинформировала, что власти Франции и Британии приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow.

Министерство обороны РФ проинформировало, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по территории Брянской области шестью ракетами. Российские расчёты систем С-400 и «Панцирь» сбили пять американских баллистических ракет ATACMS, шестая была повреждена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что использование ракет ATACMS для атаки на Брянскую область свидетельствует о том, что США желают эскалации военного конфликта. Он добавил, что Киев бы не смог использовать это высокотехнологичное оружие без помощи со стороны американцев.