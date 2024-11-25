Москва, 25 ноября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Никаких ограничений на развёртывание гиперзвуковых ракетных систем «Орешник» нет. Об этом 25 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Нет, президент [России Владимир Путин] заявил чётко, что речь идёт о новой системе средней дальности. Соответственно, каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе из-за глубоко ошибочного шага первой администрации США по выходу из ДРСМД, никаких ограничений по развёртыванию такого рода систем нет», — сказал он.

Дипломат уточнил, что такого рода ракетные системы также не имеют никакого отношения к Договору о сокращении наземных вооружений (ДСНВ).

По словам Рябкова, сейчас вопрос о развёртывании ракет средней и малой дальности (РСМД) зависит от решений США, в руках которых также находится судьба моратория на эти виды оружия.

Он добавил, что от американской стороны не было попыток контактов с Россией после испытательных боевых пусков системы «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ 21 ноября объявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Глава государства подчеркнул, что испытания ракетной системы в боевых условиях являются ответом на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ, а также ответом на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 ноября признал, что удар российской ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску вызвал волнение среди жителей контролируемой Киевом территории. По его словам, при этом в Киеве не питают иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа и его планов по урегулированию конфликта на Украине.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк позднее заявил о том, что ракеты «Орешник» якобы не существует. По его утверждению, название этой ракеты якобы выдумал президент России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Подоляка. Дипломат рекомендовала представителям Киева удостовериться, функционирует ли украинское предприятие «Южмаш», по которому был нанесён удар этим оружием.