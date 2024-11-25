Вашингтон, 25 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Последний удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску вызвал волнение среди украинцев. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», — сказал он.

Говоря о стремлении вновь избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине как можно скорее и об отказе Киева от территорий, Кулеба отметил, что власти киевского режима не питают иллюзий в отношении нового американского президента и его команды. При этом он указал, что начинать переговоры следует с того, что для соглашения сделает Москва.

Как сообщало ИА Регнум 21 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ. ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» в ответ на удары Киева по российской территории западным дальнобойным оружием.

Конгрессмен Майк Уолц заявил, что будущая администрация Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года начнёт предпринимать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.