Киев, 24 ноября, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в телеэфире заявил, что российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не существует.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Подоляк

«Нет никаких «Орешников» в России. Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах», — цитирует Подоляка «Страна. ua».

По словам советника, название «Орешник» якобы «выдумал» президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября в ходе своего обращения Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Зеленский испытал страх после демонстрации Россией способности отвечать на удары по своей территории западными дальнобойными ракетами, заявил 22 ноября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам российского министра, украинский политик начал обвинять в своей беспомощности хозяев на Западе.

Британская газета The Guardian написала, что удар России по территории Украины ракетой «Орешник» установит новый статус-кво на Украине перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Авторы публикации приводят разные сценарии развития событий после прихода к власти республиканца — от «торга» по Украине до отказа от дальнейшей поддержки Киева.

Запуск ракеты «Орешник» направлен для передачи сигнала Западу, а не Украине. Такое мнение директора военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла опубликовало 21 ноября издание Associated Press (AP).