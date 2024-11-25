На Украине приступили к изучению обломков «Орешника» — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, поразившей завод «Южмаш» в Днепропетровске 21 ноября. Криминалистическая экспертиза новейшего оружия проводится в ангаре, посмотреть на обугленные и раскрошившиеся обломки пригласили небольшую группу иностранных журналистов, пишет агентство Reuters. Оказавшись в числе тех, кого допустили к «Орешнику», британские корреспонденты со ссылкой на киевских экспертов рассказали, что ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч и что это первый случай применения такого мощного оружия в ходе украинского конфликта. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1005-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Южмаш, ракеты

Удар «Орешником» по оборонному заводу «Южмаш» ВС РФ нанесли 21 ноября 2024 года. Он стал ответом на запуск вражеских ракет производства США и Великобритании по военным объектам на территории России, заявлял президент Владимир Путин. Он также подчёркивал, что средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия.

На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем 22 ноября глава государства ещё раз подчеркнул, что запас таких изделий, готовых к применению, в стране имеется, налаживается массовое производство целой линейки экспериментального вооружения. Российский лидер отмечал также, что массированное применение «Орешника» в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами будет сопоставимо с применением ядерного оружия.

Как отмечал в Telegram-канале 23 ноября украинский журналист-международник Олег Ясинский, с появлением «Орешника» нет необходимости применения ядерного оружия для поражения элит, «которые в своей кромешной слепоте и близорукости решили, что смогут укрыться в глубоких и комфортных убежищах».

«Благодаря российской науке ведущие войну против человечества обезумевшие от вседозволенности элиты стали наконец уязвимы», — подчеркнул он.

Официально Украина не говорит о масштабах повреждений. По словам представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова, удар «Орешника» пришёлся на цеха завода, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники. Однако очевидцы отмечают, что от «Южмаша» осталась только пыль.

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