Reuters: Киев изучает обломки ракеты «Орешник» — 1005-й день СВО
На Украине приступили к изучению обломков «Орешника» — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, поразившей завод «Южмаш» в Днепропетровске 21 ноября. Криминалистическая экспертиза новейшего оружия проводится в ангаре, посмотреть на обугленные и раскрошившиеся обломки пригласили небольшую группу иностранных журналистов, пишет агентство Reuters. Оказавшись в числе тех, кого допустили к «Орешнику», британские корреспонденты со ссылкой на киевских экспертов рассказали, что ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч и что это первый случай применения такого мощного оружия в ходе украинского конфликта. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1005-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Удар «Орешником» по оборонному заводу «Южмаш» ВС РФ нанесли 21 ноября 2024 года. Он стал ответом на запуск вражеских ракет производства США и Великобритании по военным объектам на территории России, заявлял президент Владимир Путин. Он также подчёркивал, что средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия.
На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем 22 ноября глава государства ещё раз подчеркнул, что запас таких изделий, готовых к применению, в стране имеется, налаживается массовое производство целой линейки экспериментального вооружения. Российский лидер отмечал также, что массированное применение «Орешника» в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами будет сопоставимо с применением ядерного оружия.
Как отмечал в Telegram-канале 23 ноября украинский журналист-международник Олег Ясинский, с появлением «Орешника» нет необходимости применения ядерного оружия для поражения элит, «которые в своей кромешной слепоте и близорукости решили, что смогут укрыться в глубоких и комфортных убежищах».
«Благодаря российской науке ведущие войну против человечества обезумевшие от вседозволенности элиты стали наконец уязвимы», — подчеркнул он.
Официально Украина не говорит о масштабах повреждений. По словам представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова, удар «Орешника» пришёлся на цеха завода, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники. Однако очевидцы отмечают, что от «Южмаша» осталась только пыль.
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