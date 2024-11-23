Москва, 23 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины засекретила информацию о последствиях удара ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Кадр из видео Момент удара «Орешником» по «Южмашу»

В интервью «РИА Новости» Рогов отметил, что сотрудники СБУ оцепили территорию. Удар пришёлся на цеха завода, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники, заявил он.

«Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник», — сказал Рогов.

«Орешник» — грозное оружие, которое позволит России оперативно решить многие международные вопросы и «привести в чувство» западные элиты, добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отмечал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.