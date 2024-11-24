Киев, 25 ноября, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Небольшой группе западных журналистов 24 ноября показали обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая была впервые запущена 21 ноября. Обломки снаряда изучают украинские специалисты. Об этом написало агентство Reuters, представители которого оказались в числе тех, кого допустили к «Орешнику».

ИА Регнум «Южмаш», ракета «Орешник»

Отмечается, что следователи приступили к изучению обломков ракеты, а журналистов попросили не называть точное место хранения обгоревшего «Орешника».

«Обугленные и раскрошившиеся обломки находятся в ангаре, где проводится криминалистическая экспертиза оружия», — отметило издание.

Украинским экспертам пока удалось установить, что ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч. Они признали, что это первый случай применения такого мощного оружия в ходе украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский не отрицает наличия в России новейшей баллистической ракеты «Орешник» и даже заявил, что Служба безопасности Украины и другие ведомства приступили к изучению обломков ракеты.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ. ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» ракетой в ответ на удары Киева по российской территории западным дальнобойным оружием.

22 ноября президент отметил, что Россия продолжит проведение испытаний ракеты «Орешник», в том числе в зоне боевых действий. Он также добавил, что необходимый для этого запас ракетных систем у страны имеется.